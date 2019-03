Schulbus ist völlig ausgebrannt

Hollfeld/Fesselsdorf — Erneut ist ein Bus ausgebrannt: War es Anfang Januar ein Linienbus auf der Staatsstraße zwischen Kasendorf und Thurnau, so fing gestern ein Schulbus, der auf der Staatsstraße 2190 zwischen Azendorf und dem Weismainer Ortsteil Fesselsdorf unterwegs war, Feuer.

Der Bus hatte am Morgen Schüler an der Gesamtschule in Hollfeld abgesetzt und war auf der Rückfahrt, als der 70-jährige Fahrer im hinteren Teil Rauchentwicklung bemerkte. Wie die Polizei mitteilte , war die Brandursache ein technischer Defekt. Der Fahrer, der den Bus am Straßenrand abstellte, konnte das Gefährt unverletzt verlassen und sich in Sicherheit bringen.

Die gegen 8.30 Uhr alarmierten Feuerwehren rückten mit rund 100 Mann an. Die Wehrkräfte löschten die letzten Glutnester im bereits völlig ausgebrannten Bus mit Löschschaum, der sich auf der gesamten Fahrbahn verteilte. Im Einsatz waren die Wehren aus Weismain, Altenkunstadt, Kasendorf, Thurnau, Schirradorf, Modschiedel, Stadelhofen, Buchau, Seubersdorf und Wunkendorf. Auch der Rettungsdienst war alarmiert worden. Die Helfer mussten aber nicht eingreifen.

Am Bus, der einen Zeitwert von 100 000 Euro hatte, entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Staatsstraße blieb bis zu dessen Bergung gesperrt.