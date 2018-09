Schulbeginn in Redwitz

Die Albert-Blankertz-Schule informiert Schüler und Eltern über den morgigen Schulbeginn. Die Schüler der Klassen 2 bis 9 der Albert-Blankertz-Schule treffen sich am ersten Schultag, 11. September, um 8 Uhr in der Aula. Nach der Begrüßung beginnt der Unterricht in den jeweiligen Klassenzimmern. Für die Schulneulinge der ersten Klassen findet die Begrüßung um 10 Uhr in der Turnhalle der Albert-Blankertz-Schule statt. Unterrichtsende ist am Dienstag und am Mittwoch für alle Klassen um 11.15 Uhr, beziehungsweise für die ersten Klassen am Dienstag um 11.30 Uhr. In der restlichen Woche findet stundenplanmäßiger Unterricht (ohne Nachmittagsunterricht) statt. Für die Schüler aus den Ortsteilen gelten folgende Abfahrtszeiten der Schulbusse: Buslinie I: 7.35 Uhr in Obristfeld, um 7.40 Uhr in Unterlangenstadt, um 7.45 Uhr in Mannsgereuth und um 7.48 Uhr in Trainau. Buslinie II: 7.15 Uhr in Wolfsloch, um 7.20 Uhr in Hochstadt, um 7.25 Uhr in Zettlitz (Ankunft Redwitz 7.30 Uhr) und um 7.45 Uhr in Marktgraitz. Buslinie III: 7 Uhr in Michelau, um 7.05 Uhr in Neuensee, um 7.08 Uhr in Schwürbitz (Ankunft Redwitz 7.20 Uhr) und um 7.45 Uhr in Marktzeuln. Für die Schulneulinge und deren Begleitpersonen aus den Ortsteilen fährt der Bus um 9.20 Uhr in Obristfeld, um 9.28 Uhr in Unterlangenstadt,um 9.33 Uhr in Mannsgereuth, um 9.35 Uhr in Trainau und um 9.40 Uhr in Marktgraitz. Die Rückfahrt mit dem Bus ist um 11.35 Uhr. Am Mittwoch, 12. September, findet ein ökumenischer Schulanfangsgottesdienst für alle Grundschüler (Klassen eins bis vier) um 8.15 Uhr in der katholischen St. Michaels-Kirche in Redwitz statt. Der Gottesdienst für die Mittelschüler (Klassen fünf bis neun) beginnt um 9.15 Uhr ebenfalls in der katholischen Kirche. che