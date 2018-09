Schulbeginn in Michelau

Der erste Schultag an der Johann-Puppert-Schule ist am Dienstag, 11. September. Er beginnt für alle Klassen mit Ausnahme der Jahrgangsstufe 1 um 8 Uhr. Die Abfahrtszeiten für den Schulbus in den Sprengelortschaften sind in Schwürbitz an der Schule um 7.35 Uhr und in Neuensee (Dorf) um 7.40 Uhr. Der Unterricht endet am ersten und zweiten Schultag für alle Schüler um 11.20 Uhr, so dass die Rückfahrt mit dem Bus um 11.25 Uhr sein wird. Die Schulanfänger treffen sich gemeinsam mit ihren Eltern und Verwandten um 9.15 Uhr in der Johanneskirche zu einem ökumenischen Schulanfangsgottesdienst. Gegen 10 Uhr findet in der Aula die Begrüßung der Schulneulinge mit Einschulungsfeier statt. Der ökumenische Jahresanfangsgottesdienst für die Klassen ab Jahrgangsstufe 2 findet am ersten Schultag um 8.15 Uhr in der Johanneskirche statt. Folgende Lehrkräfte führen die Klassen im neuen Schuljahr:1a Sonja Schneidereit, 1b Luzie Ebert, 2a Karin Dittmann, 2b Lisa Borst, 3a Daniela Schuster, 3b Jennifer Scherer, 4a Christina Kroack, 5a Florian Hacker, 7a Werner Scholz, 9a eCn-Klasse Roland Löffler. Im Stundenausgleich unterrichten Alexandra Kober und die Lehramtsanwärterin Alina Väth. red