Schulbeginn in der Ritter-von-Spix-Schule

der Unterricht an der Ritter-von-Spix-Schule beginnt am Dienstag, 11. September. Klassenlisten und Raumpläne hängen im Eingangsbereich aus. Alle Schülerinnen und Schüler der 6. - 10. Jahrgangsstufe gehen um 8 Uhr zur Begrüßung in ihre Klassenzimmer. Die 5. Klassen versammeln sich in der Aula zur Begrüßung. Eltern, deren Kinder neu an der Schule sind, sind herzlich zur Begrüßung und zu einem anschließenden Informationstreffen in die neue Mensa eingeladen. Unterricht in der ersten Schulwoche: Dienstag, 11. September, 8 bis 11.15 Uhr; Mittwoch, 12. September, 8 bis 11.15 Uhr; Donnerstag, 14. September, 8 bis 11.15 Uhr und Freitag, 15. September, von 8 bis 11.15 Uhr.

Die Schulanfangsgottesdienste finden am Freitag, 14. September, um 8.30 Uhr für die 5. - 8. Jahrgangsstufen um 10 Uhr für die 9. und 10. Jahrgangsstufen

in der katholischen Kirche St. Georg statt. Der erste Elternabend mit der Wahl der Klassenelternsprecher und des Elternbeirates findet am Donnerstag, 20. September, um 19 Uhr statt. red