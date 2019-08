Schulbeginn in der Grundschule

Das Schuljahr beginnt am Dienstag, 10. September, mit einem Gottesdienst für alle Schüler um 8.15 Uhr in der Josefskirche in Königsberg. Die Schulanfänger begeben sich mit ihren Eltern und Gästen zur Kirche, alle anderen Schüler treffen sich um 7.55 Uhr in der Schule. Nach dem Gottesdienst werden alle Erstklässler in der Aula begrüßt, dann beginnt für die Erstklässler der Unterricht. Die Kinder der Jahrgangsstufen 2 bis 4 werden gebeten, neben ihrem Jahreszeugnis die Büchertaschen mit den neuen Schulmaterialien mitzubringen. Der Unterricht endet um 11.15 Uhr. Für Schüler aus den Stadtteilen fahren Busse. red