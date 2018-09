Schulbeginn im Schulzentrum

Der Unterricht am Schulzentrum beginnt für alle Schüler der Realschule und des Gymnasiums am Dienstag, 11. September, um 8 Uhr.

Die Einteilung der Klassen 6 bis 10 des Regiomontanus-Gymnasiums erfolgt laut Aushang im Eingangsbereich des Schulzentrums. Die Schüler der 11. und 12. Jahrgangsstufe treffen sich in den Turnhallen Ost und West. Die Schüler der Einführungsklasse bilden die Klasse 10G und treffen sich im Raum C1.14. Die Begrüßung der 5. Klassen und ihrer Eltern findet ab 8 Uhr in der Aula des Ganztagsgebäudes ("Silberfisch") statt, danach ein 30-minütiger Gottesdienst. Die Einteilung der 5. Klassen erfolgt ab 8.45 Uhr. Zur Luftballonaktion der 5. Klassen ab 12.30 Uhr vor dem "Silberfisch" sind alle Eltern eingeladen. Der Unterricht endet für alle um 13 Uhr.

In der Dr.-Auguste-Kirchner-Realschule werden die Schüler des 5. Jahrgangs mit ihren Eltern um 8 Uhr im Forum des Schulzentrums begrüßt. Ab 11.30 Uhr ist der Anfangsgottesdienst für die 5. Jahrgangsstufe mit den Eltern im "Silberfisch". Unterrichtsende ist um 12.15 Uhr. Die Schüler der Klassen 6 bis 10 begeben sich, dem Aushang in der Schulstraße folgend, in ihre Klassenzimmer. Der Unterricht für diese Schüler endet um 13 Uhr.

Wegen Umbaumaßnahmen ist der "Silberfisch" nur über den Dürerweg oder durch das Schulgebäude erreichbar. red