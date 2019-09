Schulbeginn im Leuchsental

Die Grundschule im Leuchsental startet mit folgenden Klassenlehrern ins neue Schuljahr: Klasse 1a, Gabriele Wölfel; Klasse 2a, Angelika Funk; Klasse 3a, Katrin Gran; Klasse 4a, Yvonne Kern.

Weiterhin unterrichten Mirjam Lieb (katholische Religion, Stundenausgleich), Elke Vogler (Werken und Gestalten), Thomas Will (katholische Religion) sowie Lehramtsanwärterin Laura Müller (evangelische Religion, Stundenausgleich). Das neue Schuljahr beginnt am Dienstag, 10. September, um 8 Uhr mit dem Schulgottesdienst in der Pfarrkirche Isling. Anschließend findet im Pfarrheim Isling eine kleine Einschulungsfeier statt. Danach fahren die Schüler in die Schule nach Roth. Für die Eltern und Verwandten der Abc-Schützen besteht während der ersten Unterrichtsstunde ihrer Kinder die Möglichkeit, sich im Elterncafé des Elternbeirates bei Kaffee und Kuchen kennenzulernen und auszutauschen. Der Schultag endet um 11.20 Uhr. Auch am Mittwoch, 11. September, ist für alle Schüler um 11.20 Uhr Unterrichtsschluss. Ab Donnerstag findet stundenplanmäßiger Unterricht statt. red