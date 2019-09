Schulbeginn an der Marktplatzschule

Am heutigen Montag findet um 18.30 Uhr der erste Elternabend für die Schulanfänger in den jeweiligen Klassenzimmern statt (1a und 1b im Markt, 1c in Seubelsdorf). Am Dienstag, 10. September können alle Schultüten mit Namen ab 8.30 Uhr ins Stadtschloss gebracht werden. Um 8 treffen sich alle Eltern und Kinder in der Stadtpfarrkirche zum Anfangsgottesdienst. Anschließend findet die Schulanfangsfeier im Stadtschloss statt. Danach gehen alle Kinder mit ihren Lehrern in die Schule (Seubelsdorfer Kinder fahren mit dem Bus). Unterrichtsende ist um 11.15 Uhr in den jeweiligen Schulhäusern. Im Stadtschloss werden die Eltern bis 11.15 Uhr mit Kaffee und Kuchen vom Elternbeirat verwöhnt. Für die Klassen 2 bis 4 findet der Unterricht von 8 bis 11.15 Uhr statt. Der Anfangsgottesdienst für diese Kinder beginnt am Freitag, 13. September, um 8.30 Uhr in der Heiligen Familie. Dienstag und Mittwoch endet der Unterricht für alle Schulkinder um 11.15 Uhr. Ab Donnerstag findet der Unterricht nach Stundenplan statt. red