Schulbeginn an der Johann-Puppert-Schule

Der erste Schultag für alle Schüler ist am morgigen Dienstag. An diesem Tag beginnt der Unterricht für alle Klassen, mit Ausnahme der Jahrgangsstufe 1, um 8 Uhr im neuen Schulgebäude auf dem Sportgelände. Treffpunkt ist auf dem neuen Schulhof. Die Abfahrtszeiten für den Schulbus in den Sprengelortschaften sind: Schwürbitz, Schule 7.35 Uhr, Neuensee 7.40 Uhr. Der Unterricht endet in der ersten Schulwoche für alle Schüler um 11.20 Uhr. Im neuen Schuljahr können 39 Erstklässler begrüßt werden. Die Schulanfänger treffen sich mit ihren Eltern und Verwandten um 9.15 Uhr in der Johanneskirche in Michelau zu einem ökumenischen Schulanfangsgottesdienst. Gegen 10 Uhr findet in der Aula die Begrüßung der Schulneulinge mit Einschulungsfeier statt. Der ökumenische Jahresanfangsgottesdienst für die Klassen ab Jahrgangsstufe 2 findet am ersten Schultag um 8.15 Uhr in der Johanneskirche statt. Folgende Lehrkräfte führen die Klassen: 1a Karin Dittmann, 1b Christine Kroack, 2a Sonja Schneidereit, 2b Luzie Ebert, 3a Ute Rothe, 3b Alina Väth, 4a Daniela Schuster, 4b Jennifer Scherer, 4c Christina Kroack, 6a Florian Hacker, 8a Werner Scholz, 9a eCn-Klasse Roland Löffler. Als Fachlehrkräfte für die Fächer WTG und Soziales sind tätig Christa Witzgall für das Fach Technik, Informatik und Tastschreiben Martina Faber und für Sport Angelika Bittermann. Förderlehrerin ist Kerstin Richter. Unterstützt wird sie in ihren Tätigkeiten von Förderlehreranwärterin Lisa Späth. Die Jugendsozialarbeit an Schulen übernimmt Stefanie Weiß. Fachlehrkraft für den Evangelischen Religionsunterricht ist Ute Geisler. Im Fach Katholische Religion unterrichtet die Fachlehrkraft Silke Vollath. Im Stundenausgleich unterrichtet Alexandra Kober. Lisa Borst und Christian Wiesmann sind als mobile Reserven tätig. Schulpsychologin für den gesamten Schulamtsbezirk Lichtenfels zuständig ist Anja Pschirrer. Ihr Büro befindet sich an der Johann-Puppert-Schule. Die Offene Ganztagsschule beginnt am Dienstag, 10. September, um 11.20 Uhr. Alle Schüler, die sich angemeldet haben, treffen sich dort um 11.20 Uhr. red