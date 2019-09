Schulbeginn an der Grundschule

Am morgigen Dienstag, ist es so weit: Die Schule beginnt und damit auch die Schulzeit für 17 Schulanfänger in Schney. Alle Schüler der 3. und 4. Klasse kommen um 8 Uhr zur Schule und laufen zur evangelischen Kirche. Alle Schulanfänger (Tiger) dürfen mit ihren Eltern, Großeltern und Paten um 8.30 Uhr mit dem Gottesdienst in der evangelischen Kirche die Schulzeit starten. Danach ist Treffpunkt um 9.30 Uhr an der Grundschule. Dort finden die Begrüßung und der erste Unterricht der Erstklässler statt. Unterrichtsende ist für alle Kinder in der ersten Schulwoche um 11.15 Uhr. red