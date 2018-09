Schulbeginn an der Grundschule Haßfurt

An der Grundschule in Haßfurt beginnt das neue Schuljahr am Dienstag, 11. September, mit ökumenischen Segensfeiern in der Christuskirche. Für die Schulanfänger der Klassen 1g (Sylbach) sowie 1c und 1d (Nassachtal) beginnt die Feier bereits um 8 Uhr und für die Klassen 1a, 1b und 1e (Dürerweg) anschließend um 9 Uhr. Danach begeben sich die Eltern mit ihren Kindern in die oben genannten Schulhäuser. Dort erhalten die Eltern einen Ordner mit Wissenswertem über den Schulalltag. Anschließend beginnt für die Erstklässler der Unterricht. Währenddessen bewirtet der Elternbeirat die Eltern mit Kaffee und Kuchen. Für die Kinder der Jahrgangsstufen zwei bis vier beginnt der Unterricht in den jeweiligen Schulhäusern um 8 Uhr. Der Unterricht endet am Dienstag und am Mittwoch für alle Klassen bereits um 11.15 Uhr. Ab Donnerstag findet mit Ausnahme der ersten Klassen der stundenplanmäßige Unterricht statt. Laut Mitteilung fahren die Schulbusse zu den gewohnten Zeiten. red