Schulbeginn "An der Göritze"

Am Dienstag, 11. September, beginnt der Unterricht der Grundschule "An der Göritze" für alle Klassen mit Ausnahme der Jahrgangsstufe 1 um 7.45 Uhr. Die Abfahrtszeiten für den Schulbus in den Sprengelortschaften sind in

Neuensee (Dorf) um 7.15 Uhr, Neuensee (Berg) um 7.18 Uhr, in Lettenreuth um 7.23 Uhr, in Oberreuth um 7.28 Uhr und in Schwürbitz an der katholischen Kirche um 7.35 Uhr. Der Unterricht endet am ersten Schultag für alle Schüler um 11 Uhr. Die Rückfahrt mit dem Bus ist um 11.05 Uhr. Der Schulanfangsgottesdienst ist für alle um 9 Uhr in der katholischen Kirche in Schwürbitz. Gegen 9.45 Uhr findet im Pfarrzentrum die Begrüßung der Schulneulinge statt. Dabei werden die neuen Lehrkräfte vorgestellt. Folgende Lehrkräfte führen die Klassen: 1a Brigitte Köhlerschmidt, 2a Astrid Bassing, 3a Janina Einwag und 4a Alexandra Engelhardt. Als Fachlehrkraft ist Angelika Bittermann tätig. Fachlehrkräfte für den evangelischen Religionsunterricht sind Ute Geisler und Irene Popp-Tremel für katholische Religion. red