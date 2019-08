Schulbeginn am Herder- Gymnasium

Der Unterricht im neuen Schuljahr 2019/2020 beginnt am Herder-Gymnasium am Dienstag, 10. September, um 8.10 Uhr. Die Schüler der Jahrgangsstufen 6 mit 10 gehen in ihre neuen Klassenzimmer, die sie den Raumplänen entnehmen können. Die Raumpläne hängen ab Montag, 9. September, in der Eingangshalle des A-Baus aus. Dies gilt auch für die Schüler der Einführungsklasse. Für die Schüler der Q11 und Q12 beginnt das Schuljahr jeweils mit einer Vollversammlung. Die Räume geben die Oberstufenkoordinatorinnen am Oberstufenbrett bekannt. Um 10.30 Uhr findet ein ökumenischer Gottesdienst in St. Johannis statt. Danach endet der Unterricht für alle. Die neuen Fünftklässler und ihre Eltern treffen sich um 8.10 Uhr in der Aula des Herder-Gymnasiums. Dort werden sie von der Schulleitung begrüßt und von ihren zukünftigen Klassenleitern in Empfang genommen. Für die 5.-Klass-Eltern erfolgt im Anschluss die bereits angekündigte Informationsveranstaltung in der Herder-Ehrenbürg-Mensa. Die Eltern der 5.-Klässler sind am Montag, 30. September, um 19 Uhr zum Klassenelternabend eingeladen. Aktuelle Informationen gibt's auch auf der Homepage (www.herder-forchheim.de). red