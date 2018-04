Schulbandfestival "Schule rockt

Bereits zum 9. Mal heißt es am Donnerstag, 12. April, wieder: "Schule rockt!" Der Landkreis Coburg veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Jugendzentrum Domino und der KoJa sein Schulbandfestival. Gefördert wird die Veranstaltung von der Sparkasse Coburg-Lichtenfels. Neben "alten Hasen" treten in diesem Jahr Neustarter auf die große Bühne, um ihr Können einem breiten Publikum zu präsentieren. Beginn ist um 16.30 Uhr im Juz in der Schützenstraße. Der Eintritt ist frei. red