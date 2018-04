Schulanmeldung steht an

In der Grundschule Riedenberg können die Kinder aus Riedenberg und Oberbach, die bis zum 30. September dieses Jahres das sechste Lebensjahr vollendet haben, am Donnerstag, 19. April, für das Schuljahr 2018/19 angemeldet werden. Anzumelden sind ferner alle schulpflichtigen Kinder, die im Vorjahr vom Schulbesuch zurückgestellt worden sind. Die Einschreibung erfolgt in der Zeit von 13.30 bis 15 Uhr im Schulgebäude der Grundschule Riedenberg. sek