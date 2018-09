Schulanfang im Leuchsental

Der Unterricht der Grundschule im Leuchsental beginnt morgen, Dienstag, mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche Isling. Anschließend findet im Pfarrheim die Einschulungsfeier statt. Danach bringt der Bus die Schüler zu den Schulorten Roth und Oberlangheim. Die Eltern der Abc-Schützen können an diesem Tag ebenfalls die Schulbusse benutzen. Folgende Lehrkräfte leiten in diesem Schuljahr an der Grundschule Lichtenfels im Leuchsental die Klassen: 1. Klasse: Angelika Funk (Roth), 2. Klasse: Gabriele Wölfel (Roth), 3. Klasse: Yvonne Kern (Roth), 4. Klasse: Werner Thiem (Oberlangheim). Des Weiteren unterrichten Mirjam Lieb (katholische Religion, Stundenausgleich), Monika Schertel (Stundenausgleich), Elke Vogler (Werken und Gestalten) und Thomas Will (katholische Religion). An den ersten beiden Schultagen endet der Unterricht um 11.20 Uhr. Die Schulbusse fahren wie gewohnt. red