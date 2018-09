Schulanfang an der Marktplatzschule

Die Marktplatzschule s teilt den Ablauf des ersten Schultages am morgigen Dienstag mit. Ab 7.30 Uhr können die Eltern der Erstklässler die Schultüten (mit Namen versehen) im Stadtschloss abgeben. Der Gottesdienst für die Schulneulinge beginnt um 8 Uhr in der Stadtpfarrkirche. Die Begrüßung im Stadtschloss ist um 9 Uhr vorgesehen. Gegen 10 Uhr begeben sich alle Kinder in ihre Klassen (die Seubelsdorfer Kinder fahren mit dem Bus nach Seubelsdorf). Der Gottesdienst für die Schüler der 2., 3. und 4. Klassen findet um 8 Uhr in der evangelischen Kirche statt. Der Unterricht endet für alle Kinder um 11.15 Uhr. Kuchen für die Einschulungsfeier können von 7.30 bis 8.30 Uhr im Stadtschloss abgegeben werden. Folgende Lehrer leiten in diesem Schuljahr an der Marktplatzschule die Klassen: Klasse 1a: Barbara Raffegerst, Klasse 1b: Pia Koberl, Klasse 1c: Monika Beifuß (Sbf), Klasse 2a: Nadja Doppel, Klasse 2b: Katrin Gran, Klasse 2c: Susanne Schmidt (Sbf), Klasse 3a: Karin Kaim (neue Konrektorin), Klasse 3b: David Michler, Klasse 3c: Sandy Nicodemus (Sbf), Klasse 4a: Franziska Eberlein und Klasse 4b: Yasmin Schneider. red