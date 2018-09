Schulanfang an der Grundschule Zeil-Sand

Am Dienstag, 11. September, ist in der Grundschule Zeil-Sand Schulanfang. Die Schulleitung teilt mit, dass die Klassen 1a und 1b, 2a und 2b, 3a und 3b sowie 4a und 4b in das Schulhaus in Zeil gehen. In Sand werden die Klassen 1cG, 2cG, 3cG und 4cG unterrichtet. Der erste Schultag für die Schulneulinge in Zeil ist so geplant: 8.15 Uhr Treffpunkt im Klassenzimmer, 8.30 Uhr Begrüßung durch die Rektorin Andrea Rauh und die Klassen 2a und 2b im Rudolf-Winkler-Haus, 8.45 Uhr Fototermin, 10.30 Uhr Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Michael mit den Zeiler Kindergärten. Damit endet der erste Schultag. In Sand ist um 8 Uhr Treffpunkt in den Klassenzimmern, 8.15 Uhr Gottesdienst für alle Schulanfänger mit den Sander Kindergärten und den Klassen 2 bis 4, 8.45 Uhr Begrüßung durch die Konrektorin Christine Schmitt, die Chorklasse und die 2cG in der Aula, 10.30 Uhr Fototermin, Schulschluss. In Zeil und Sand bietet der Elternbeirat Kaffee und Kuchen im Foyer des Rudolf-Winkler-Hauses für die Eltern der Schulanfänger an. In den Stufen 2 bis 4 endet der Unterricht um 11.10 Uhr. Fahrpläne hängen an den Bushaltestellen aus. red