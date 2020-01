"Zur Geschichte der ehemaligen Dorfschulen - Schulalltag zum Kriegsende 1945 und in der Nachkriegszeit" heißt eine Veranstaltung in der KEB - Kath. Erwachsenenbildung in der Stadt Bamberg. Eine von Nationalsozialismus und Krieg geprägte Schülergeneration galt es gleich nach dem Zusammenbruch wieder an geordnete Schulverhältnisse zuzuführen. Hohe Schülerzahlen, Mangel an Räumen und Personal, an Lehr- und Lernmitteln stellten Lehrkräfte und Gemeinden vor große Herausforderungen. Schulleben und Schulalltag sollen in diesem Vortrag mit Rudolf Distler am Donnerstag, 16. Januar, um 15 Uhr im Ottoheim, Ottostraße 10, wieder zum Leben erwachen. red