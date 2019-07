Die Abbrucharbeiten des alten Schulgebäudes in Zentbechhofen wurden an den wirtschaftlichsten Anbieter vergeben. Die Firma Transporte Dotterweich GmbH aus Gräfenneuses lag mit einer Angebotssumme von rund 226 000 Euro fast 75 000 Euro unter den Schätzkosten. An dieser Stelle soll die neue Kindertagesstätte St. Johannes entstehen. lkb