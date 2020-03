Schul- und Kitaschließungen stellen Eltern vor große Probleme

Wie ein Dampfhammer traf die Höchstadter Eltern die Nachricht, dass sowohl Kindergarten als auch Schule ab Montag für die Dauer von fünf Wochen geschlossen werden. Mögen die Osterferien mit in diese Zeit fallen, so gilt es doch für die drei Wochen mannigfaltige Probleme für die Mamas und Papas zu bewältigen.

Nina Baier hat zwei schulpflichtige Kinder. Sarah ist 14, Katharina sieben Jahre alt. "Ich arbeite als Medizinische Fachangestellte", sagte Nina Baier, "Ich kann nicht daheimbleiben." Sie wird auf Sarah setzen müssen, die sich fünf bis sechs Stunden täglich um die kleine Schwester kümmert, denn auch der Papa Markus ist beruflich eingespannt, er wird nicht freigestellt.

"Das ist aber schon eine lange Zeit", sagt Nina Baier, "Ob man da so ein ruhiges Gewissen hat ..." Zudem haben die Töchter sonst in der Schule gegessen. "Vorkochen", sieht die Mama als Möglichkeit, "oder sie schmieren sich ein Brot. Ich will die Große ja nicht auch noch in die Küche stellen." Ein weiteres Thema ist, dass der Lernstoff ja trotzdem bewältigt werden muss. Katharina bekommt einen Stoß Blätter mit, Stoff, der noch nicht behandelt wurde. "Ich muss ihr die Sachen erst erklären", sagt Nina Baier, "wir machen jetzt auch noch die Lehrer."

Katja Fuochi ist alleinerziehende Mutter einer achtjährigen Tochter, die Verzweiflung ob Söders Entscheidung steht ihr ins Gesicht geschrieben. "Ich finde es eine Frechheit von Söder, dass momentan nur Risikogruppen wie medizinisches Personal oder Polizisten eine Notbetreuung kriegen", sagt sie, "haben wir etwa schon eine Zwei-Klassen-Gesellschaft?" Katja Fuochi arbeitet in der Verwaltung der Uniklinik Erlangen. "Mein Arbeitgeber sagt, ich könne bezahlten oder unbezahlten Urlaub nehmen. Bei unbezahltem fehlt mir ein ganzer Monatslohn, das kann ich mir nicht leisten, da kann ich mir ja gleich den Strick nehmen."

Kommt dazu, dass sie auch noch den Hort bezahlen muss, obwohl er geschlossen ist. "Ich habe noch keine Lösung", sagt sie. "Die Klinik sagt, sie sei ein familienfreundliches Unternehmen", ergänzt die Alleinerziehende. Was man ihr noch angeboten hat, wäre Clara an ein bis zwei Tagen mit auf die Arbeit zu nehmen. "Aber was mache ich an den anderen Tagen?" Schlimm findet sie, dass Ärzte, die das Dreifache von ihr verdienen, eine Betreuung erhalten. "Dabei könnten die sich eine Tagesbetreuung leisten."

Manuela Thomfohrde hat drei Kinder, Sarah-Tabea ist zehn, Tim-Lukas 13 und Ben-Niklas elf Jahre alt. "Wir leisten uns den Luxus, dass ich zu Hause bin und meine Kinder dadurch bestens betreut sind", sagt Mama Manuela.

Anfragen von anderen Eltern, auch die Betreuung ihrer Kinder zu übernehmen, hat sie noch nicht erhalten. Zumal das auch kontraproduktiv wäre, die Kids einerseits auseinanderzureißen und sie an anderer Stelle wieder zusammenzufügen. "Ich soll ein Buch lesen und habe ein paar Arbeitsblätter mitbekommen", erklärt Sarah-Tabea. Sie würde lieber in die Schule gehen. Der Elternbeirat soll erst am Montag zusammenkommen. Fragt sich, inwieweit eine Lösung angeboten werden kann.