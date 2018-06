Schuhtausch alt gegen neu klappt nicht

Den Besuch eines Sport-Outlets hat ein 28-jähriger Mann dazu genutzt, sich mit neuen Sportschuhen auszustatten. Als er am Samstagmittag das Outlet betrat, probierte er neue Sportschuhe an. Diese nahm er aus dem Karton und behielt sie gleich an. Seine alten Sportschuhe packte er in den Karton und stellte diesen zurück in das Regal. Sein Handeln blieb dem Ladendetektiv allerdings nicht unbemerkt. Nachdem der Mann an der Kasse seinen übrigen Einkauf bezahlte, die neuen Sportschuhe jedoch nicht, wurde er angehalten. Der Mann gab den Diebstahl zu. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls wurde eingeleitet.