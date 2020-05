Schuhschachtel wird zum Mini-Aquarium

Für unser kleines Aquarium brauchen wir zuallererst eine Schuhschachtel, egal in welcher Größe. Zuerst wird blaues Tonpapier ausgeschnitten und auf die Innenseiten des Kartons geklebt. Nun den Boden des Aquariums mit Muscheln und Steinen bekleben. Auch Gras aus Pfeifenputzern sowie kleine ausgeschnittene Krebse und Seesterne können angebracht werden. Jetzt sind die Fische dran. Einfach auf Papier aufzeichnen und ausschneiden, danach mit Fischschuppen und Gesicht bemalen. Je bunter, desto besser! Ab ins Wasser! Nun dürfen die Fische in ihrem neuen Zuhause drauf los schwimmen. Einfach an einen weißen Faden hängen und mit Tesa befestigen. Jetzt kann losgespielt werden. Mädchen können noch eine Meerjungfrau dazu basteln, Jungs ein U-Boot. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Eine Schachtel kann auch zu einem kleinen Schlafzimmer werden. sam