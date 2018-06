Schuhabdruck auf demoliertem Auto

pol



Einen Schaden von mindestens 500 Euro verursachte ein bislang Unbekannter am Fiat einer 32-jährigen Coburgerin auf einem Parkplatz am Vorderen Floßanger. Das teilt die Polizeiinspektion Coburg mit. Zwischen Dienstag, 11.30 Uhr, und Mittwoch, 18.10 Uhr, trat der Unbekannte gegen den Kofferraum des Autos und verursachte dort eine Delle. Ein Schuhabdruck, der vom Sachbeschädiger stammen dürfte, konnte von den Coburger Polizisten noch an Ort und Stelle gesichert werden. Die Polizeiinspektion Coburg ermittelt wegen Sachbeschädigung an einem Kfz und bittet um sachdienliche Zeugenhinweise an die Telefonnummer 09561/645-209.