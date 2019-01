Schützenverein weiht neue Schießanlage ein

Der Schützenverein Wannigtal feiert am Sonntag, 27. Januar, traditionell den Sebastianstag, das Fest des Schutzpatrons des Vereins. In diesem Rahmen weiht der Verein die neue Schießanlage ein. Der Gottesdienst findet um 8.30 Uhr in der Kirche statt, um 9.30 Uhr werden die Gäste im Schützenhaus begrüßt, anschließend wird die Schießanlage eingeweiht. Ehrenschützenmeister Karl Bauer gibt des Eröffnungsschuss ab, anschließend bleiben die Teilnehmer zum Weißwurstfrühstück beisammen. Gleichzeitig weist der Verein auf die Generalversammlung hin, die am selben Tag um 18 Uhr im Schützenhaus stattfindet. Die Tagesordnung hängt im Schützenhaus und im Schaukasten am Dorfplatz aus, heißt es in einer Mitteilung des Schützenvereins Wannigtal. sek