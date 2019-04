Schützenverein stellt Maibaum auf

Der Schützenverein Elfershausen organisiert am Dienstag, 30. April, die Maibaumaufstellung in Elfershausen. Ab 18 Uhr startet der Zug mit dem geschmückten Maibaum an der Raiffeisenbank, entlang der August-Ullrich-Straße bis zum Schlosstor. Dort wird der Baum aufgestellt. Die anschließende Bewirtung findet am Schützenhaus statt. Bei schlechtem Wetter sind genügend Sitzplätze im Schützenhaus vorhanden. sek