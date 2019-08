Schützenverein bewirtet Trimburg

Der Schützenverein Hubertusgilde Euerdorf bewirtet am Sonntag, 11. August, die Trimburg. Los geht es um 10 Uhr mit einem Frühschoppen, ab 11.30 Uhr gibt es Mittagessen, und nachmittags werden Kaffee und selbst gebackener Kuchen angeboten. Ab 15.30 Uhr findet auf der Trimburg die Siegerehrung des Orts- und Königsschießens 2019 statt. Der Schützenverein bietet einen Fahrservice zur Trimburg und zurück an. Abfahrt ist um 9.45 Uhr und um 11 Uhr am Kaufhaus Mützel, um 9.50 Uhr und 11.05 Uhr am Spielplatz Breet. Von der Trimburg zurück zu den Haltestellen geht es um 14 und um 16.30 Uhr. sek