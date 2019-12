Schützenverein Bavaria ehrt treue Mitglieder

Im Rahmen der Mitgliederversammlung wurden treue Mitglieder des Schützenvereins Bavaria Kersbach für ihre langjährige Vereinszugehörigkeit geehrt.

Ausgezeichnet wurden Elke Winter und Heike Gößwein für 25 Jahre, Reinhold Liebel für 40 Jahre sowie Erich Kist für 50 Jahre. Des Weiteren wurde Friedrich Kist für seine langjährigen treuen Dienste im Verein zum Ehrenmitglied ernannt.

Außerdem informierte der Vorstand über das diesjährige Königsschießen, was aufgrund eines Wasserschadens in der DJK-Gaststätte etwas anders als gewohnt ablaufen wird. Geschossen werden kann an folgenden Terminen: Montag, 16. und 30. Dezember, jeweils von 18 bis 21 Uhr, und Sonntag, 5. Januar, von 14 bis 18 Uhr. Die Proklamation findet dieses Mal im Schützenheim am 6. Januar ab 18.30 Uhr statt. Christian Seese