Der Schützenverein 1899 Gaustadt feiert am kommenden Sonntag, 14. Juli, sein traditionelles Schützenfest im "Volksgarten" (Portug. Club), zu dem die Bevölkerung eingeladen ist. Das Fest beginnt am Vormittag um 10 Uhr mit einem Gedenkgottesdienst in der Pfarrkirche St. Josef. Am Nachmittag werden zunächst die noch amtierenden Schützenmajestäten zum Vereinslokal geleitet; danach findet das Schützenfest mit Königsproklamation im "Volksgarten" statt. Zur Unterhaltung spielt die Heimatkapelle Prölsdorf; der Eintritt ist frei.

Alle Mitglieder haben von Mittwoch, 10. Juli, bis Freitag, 12. Juli, jeweils ab 19 Uhr letztmals Gelegenheit, sich am Königsschießen zu beteiligen, teilt der Verein weiter mit. red