Steinbach am Wald — Der Schützenverein "Rennsteig" 1969 bittet seine Mitglieder, sich zahlreich am Schützenumzug des Patenvereins, der Schützengesellschaft Rothenkirchen, am Sonntag, 4. August, um 14 Uhr zu beteiligen. Treffpunkt zur gemeinsamen Abfahrt ist um 13.30 Uhr am Schützenhaus in Steinbach am Wald. red