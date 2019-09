Die Schützengilde 1608 Höchstadt lädt am Sonntag, 15. September, zum Tag der offenen Tür mit Bürgerschießen ein. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr im Schützenheim, Am Sportpark 5. Egal ob Groß oder Klein, alle dürfen an den Schießständen und im Außenbereich der modernen Anlage ihre Treffsicherheit testen. Für das leibliche Wohl gibt es ab 11.30 Uhr Schäuferla, Kalbsfleisch und natürlich Kaffee und Kuchen. red