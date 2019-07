Die Königshof-Schützengilde Hallstadt lädt am Samstag, 20. Juli, zu ihrem Schützenfest mit Königsproklamation ein. Das Fest beginnt um 18 Uhr mit dem Einzug der noch amtierenden Majestäten und den Patenvereinen in das Pfarr- und Jugendheim St. Kilian in Hallstadt. Nach der Preisverteilung aus dem diesjährigen Königsschießen findet gegen 20 Uhr die Königsproklamation statt. Für Unterhaltungsmusik sorgt "Robert". Die gesamte Bevölkerung ist willkommen. red