Schützengesellschaft vermisst schmerzlich jungen Nachwuchs

Auf der Jahresversammlung der Schützengesellschaft stand neben den Ehrungen langjähriger Mitglieder der Rückblick auf zahlreiche Schießen, Veranstaltungen und Aktionen im Mittelpunkt.

In seinem Jahresbericht bezifferte erster Schützenmeister Reinhold Göhl die Mitgliederzahl mit 113, davon sechs Jugendliche. Er bedauerte einige Abmeldungen. Laut Statistik entwickle sich der Mitgliederstand seit dem Jahr 2002 kontinuierlich zurück.

Weiter vermisste der Schützenmeister eine geeignete Jugendleitung. Dadurch gebe es auch keine sportlichen Aktivitäten in diesen Altersgruppen. Als Höhepunkt im vergangenen Jahr bezeichnete Göhl den Besuch der Gauversammlung, auf der Andreas Höh zum Gaukönig 2017 proklamiert worden war.



Viele Ehrungen standen an

Der erste Schützenmeister ehrte für zehn Jahre Vereinszugehörigkeit Max Wagner und Elke Lamm; für 30 Jahre Hilmar Wagner und Gerhard Dichtjahr; für 40 Jahre Stefan Müller, Bernd Knoth und Helmut Schmidt; für 50 Jahre geehrt wurden Friedrich Gärtner und Christian Mrosek.

Eine besondere Ehre erfuhr Christian Mrosek mit der Ernennung zum Ehrenmitglied. Weiter überreichte Göhl die Ehrenurkunde als Ehrenmitglied an Hanne Hennig. che