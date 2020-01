Schützengesellschaft Andreas Hofer ehrt Mitglieder

In der alljährlichen Generalversammlung der Schützengesellschaft Andreas Hofer Gosberg konnten einige langjährige Mitglieder geehrt werden.

Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden Christian Eismann und Petra Rösch-Kaul in Form einer Urkunde, einem Vereinskrug und einer Anstecknadel ausgezeichnet. Bereits seit 50 Jahren gehört Maria Drummer dem Verein an. An sie wurde ein Vereinskrug und eine Urkunde überreicht. Die Ehrenmitglieder Alfons Drummer, Helmut Hollfeder und Willi Roth sind bereits vor stolzen 65 Jahren in den Verein eingetreten - fast seit dem Gründungsjahr von 1951, das nun 68 Jahre zurückliegt. Als Dank konnten an die Herren eine Urkunde und ein Vereinskrug überreicht werden. red