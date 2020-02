Schützengesellschaft 1306 hat einen neuen Präsidenten

Die Wahl eines neuen Präsidenten stand im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung der Vormals Privilegierten Schützengesellschaft 1306 Bamberg. Präsident Rudolf Reuß hatte schon im Vorfeld angekündigt, dass er - nachdem er zehn Jahre den Verein durch Dick und Dünn und durch Höhen und Tiefen geführt hatte - nicht mehr den Vorsitz des Präsidiums übernehmen werde.

Reuß eröffnete die Mitgliederversammlung des Traditionsvereins im Festsaal zu Kunigundenruh mit der Begrüßung und dem Totengedenken. Der Präsident ließ anschließend die vergangenen zehn Jahre Revue passieren. Er hob das Engagement einiger Mitglieder wie Frank Schneckenburger und Holger Dojan besonders hervor. Rechtsanwalt Helmut Gebhardt würdigte er für lange Jahre unermüdlichen Einsatz und Beistand mit einer Ehrentafel.

Reuß übergab das Mikrofon an Schatzmeister Stefan Mrosek, dieser erläuterte geordnete finanzielle Verhältnisse im Verein. Es folgten die Berichte der Abteilungsleiter. Reinhold Dürrbeck fasste kurz die Geschehnisse in der Kegelabteilung zusammen. Oberschützenmeister Rudolf Reuß berichtete über Turniere und Veranstaltungen in der Bogenabteilung und die Erfolge der Pistolen-, Gewehr- und Flintenschützen. Von den 42 zu ehrenden Wettkampfschützen hatten es vier bis an die nationale Spitze geschafft: Roland Wabra, Robin Kreuz, Michael Schoger und Georg Winkler errangen insgesamt 24 deutsche Meistertitel. Der Revisor Thomas Pröckel bescheinigte eine einwandfreie Kassenführung und nahm die Entlastung des Präsidiums vor.

Die Neuwahlen folgten. Bernhard Zenk stellte sich für das Amt des Präsidenten zur Verfügung und wurde fast einstimmig gewählt. Die bisherigen Vizepräsidenten Stefan Mrosek (Schatzmeister), Marco Gottschling (Mitgliederverwaltung) und Michael Düthorn (Bauunterhalt) wurden in ihren Ämtern bestätigt. Andreas Kraus wurde Vizepräsident Protokollführer. Der Wahlausschuss stellte ein beschlußfähiges Präsidium fest und fuhr mit der Wahl der Abteilungsleiter fort. Reuß bekundete nach kurzer Überlegung seine Bereitschaft das Amt des Oberschützenmeisters weiterhin auszuführen, auch er wurde fast einstimmig wiedergewählt. Gewehrschützenmeister wurde Dietmar Bayer, die Pistolenabteilung führen nun Hans-Jürgen Fischer und Robin Kreuz. Marco Gottschling wurde für die Bogenabteilung, Reinhold Dürrbeck für die Kegelabteilung und Thomas Pröckl für die Jugend bestätigt. Die Rechnungsprüfer übernehmen Thomas Pröckl und Dieter Weidt, als Beiräte unterstützen Theo Deinlein, Stefan Geuß, Wolfram Henneberger, Christian Rudel und Frank Schneckenburger.

Der neue Präsident Bernhard Zenk ergriff das Wort, dankte allen Anwesenden, wünschte ein erfolgreiches Schützenjahr und schloss am frühen Abend die Versammlung. Robin Kreuz