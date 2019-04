Schützengau Oberfranken-West zeichnet in Eggolsheim Siegertypen aus

Die erfolgreichsten Sportschützen des Schützengaus Oberfranken-West sind auf dem 67. Gauschützentag in Eggolsheim von Gausportleiter Thomas Bader und seinen beiden Stellvertretern Klaus Saam und Andreas Stark mit Urkunden ausgezeichnet worden.

Berücksichtigt wurden alle Sportlerinnen und Sportler, die erfolgreich bei den Deutschen und Bayerischen Meisterschaften abgeschnitten hatten. Insgesamt erhielten 13 Schützen Ehrenurkunden für ihre herausragenden Leistungen.

Die Erfolge spiegeln die hervorragende Arbeit im Schützengau Oberfranken-West wider. Erfolgreichster Schütze war Karl Scharf von Hubertus Schönbrunn. In der Disziplin Zimmerstutzen gewann er sowohl die Deutsche als auch die Bayerische Meisterschaft. Werner Klempf vom Schützenverein Hubertus Strullendorf belegte mit dem Zimmerstutzen den dritten Platz bei den Bayerischen Meisterschaften.

Im Luftgewehrschießen erzielte Wilfried Hanisch mit einem vierten Platz bei den Deutschen Meisterschaften einen tollen Erfolg. Kira Jahnel von den Sportschützen Merkendorf wurde Vizemeisterin mit dem Luftgewehr. Ebenfalls einen zweiten Platz bei den Bayerischen Meisterschaften heimste Linda Straub von ASG Hofer Bamberg im Armbrustschießen ein.

Der Bogenschützenclub Reuth hat mit Judith Römer eine sehr erfolgreiche Sportlerin in seinen Reihen. Sie erreichte jeweils dritte Plätze bei den Bayerischen Meisterschaften im Freien und in der Halle in der Schülerklasse. Bei der Deutschen Bogen-Meisterschaft im Freien errang sie ebenfalls den dritten Platz; in der Halle belegte sie den fünften Platz. Eine weitere Ehrenurkunde für eine Schützin des Bogenschützenclubs Reuth ging an Ute Hetz für den zweiten Platz der Bayerischen Meisterschaft Bogen in der Halle.

Schützenverein Frankonia Neuses

Auch der Schützenverein Frankonia Neuses hat sehr gute Bogenschützen in seinen Reihen. Matthias Wagner, Martin Endrizzi und Ralph Wirth bekamen für den Bayerischen Meistertitel in der Disziplin Bogen-Compound mit der Mannschaft und die Vizemeisterschaft in der Halle Auszeichnungen. Matthias Wagner setzte zudem noch den Gewinn der Bayerischen Meisterschaft im Einzel drauf. Martin Endrizzi schaffte im Einzel den dritten Platz. Urkunden für den zweiten Platz bei der Bayerischen Meisterschaft der Bogenschützen Recurve Damen erhielten Judith Erlwein, Heidi Hopfengärtner und Angelique Wirth von Frankonia Neuses.