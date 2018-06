Schützenfest mit Oldtimern

Die Scharfschützengesellschaft Bad Staffelstein-Ebensfeld hält am Samstag/Sonntag, 30. Juni/1.Juli, ihr Schützenfest ab. Das Fest beginnt am Samstag um 18.30 Uhr mit Biergartenbetrieb. Am Sonntag findet von 10 bis 13 Uhr ein Oldtimertreffen statt. Um 14 Uhr folgt ein Familiennachmittag. Die Musikvereinigung sorgt für die Unterhaltung. Es schließt sich um 18.30 Uhr die Königsproklamation an. Bei schlechtem Wetter stehen Plätze im Schützenhaus zur Verfügung. red