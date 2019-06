Merkendorf 13.06.2019

Schützenfest mit Königsproklamation

Am Sonntag, 16. Juni, laden die Merkendorfer Sportschützen zum Schützenfest mit Königsproklamation in die Festhalle der Brauerei Wagner ein. Die Aufstellung zum Festzug erfolgt um 13.30 Uhr am Sportpl...