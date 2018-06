Schützenfest in Hallstadt

red



Die Königshof-Schützengilde Hallstadt e. V. lädt die Bevölkerung zu ihrem Schützenfest mit Königsproklamation am kommenden Samstag, 23. Juni ein. Das Fest beginnt um 18 Uhr mit dem Einzug der noch amtierenden Majestäten und Patenvereine in das Pfarr- und Jugendheim St. Kilian in Hallstadt. Nach der Preisverteilung aus dem diesjährigen Königsschießen werden dann gegen 19.30 Uhr die neuen Könige proklamiert. Bei Tanz- und Unterhaltungsmusik mit "Robert" können nicht nur die Majestäten, sondern auch alle Gäste das Tanzbein schwingen.