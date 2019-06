Schützenfest in Breitengüßbach

Die Schützengesellschaft Breitengüßbach feiert am Sonntag, 9. Juni, ihr Schützenfest. Beginn ist um 13.30 Uhr mit einem Festzug von der Bahnhofstraße zur Schützenhalle, an dem sich Schützenvereine und die Ortsvereine beteiligen. Ab 14.30 Uhr startet der Festbetrieb in der Schützenhalle, es spielt der Musikverein Breitengüßbach auf. Die Königsproklamation findet um 16 Uhr statt. Stimmungsmusik mit Alleinunterhalter Toni gibt es ab 18.30 Uhr. Die Siegerehrung der Ortsvereine findet ab 19 Uhr statt, Gewinne aus dem Losverkauf werden um 20 Uhr gezogen. red