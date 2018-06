Schützenfest für Münnerstadt

Die beiden Kreismeister im Fußball der Jahrgänge 2006 bis 2008 können gut gerüstet zu den jeweiligen Bezirksfinals reisen. Bei den Mädchen gab es aufgrund einer kurzfristigen Absage nur eine Zweierbegegnung in Hammelburg. Die Münnerstädter Gymnasiastinnen waren den einheimischen Mittelschülerinnen in allen Belangen überlegen und feierten in der ersten Halbzeit mit 11:0 ein wahres Schützenfest. Nach dem Wechsel wurden die Torfrauen getauscht, so dass das Spiel etwas ausgeglichener wurde und mit 17:0 endete. Die Jungen des Bad Kissinger Gymnasiums beherrschten den Regionalentscheid in Bad Neustadt und kämpfen in Iphofen um die Fahrkarte zum nordbayerischen Qualifikationsturnier. kzi