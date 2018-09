Schützenfest-Express fährt wieder ins Minus

Die vier Hauptsponsoren des Schützenfest-Express 2018 zogen in ihrer Nachbetrachtung eine gemischte Bilanz.

In diesem Jahr wurden insgesamt 1827 Fahrkarten verkauft. Das sind 275 Fahrkarten weniger als im Vorjahr, was aber auch daran lag, dass an den beiden Sonntagen wegen der geringen Beteiligung in den Vorjahren keine Busse mehr fuhren. Die Einnahmen aus den Fahrkarten konnten durch die Anpassung der Fahrpreise erhöht werden. Insgesamt muss der Schützenfest-Express aber auch dieses Jahr wieder einen finanziellen Verlust vermelden, den die Hauptsponsoren zu gleichen Teilen tragen. Nachdenklich stimmte die Sponsoren, dass auf der Linie Stiftsland nach Tiefenroth über Kösten wenig Fahrgäste zu verzeichnen waren. Schützenmeister Erwin Kalb und Christian Hoh vom Brauhaus Leikeim richteten daher einen Appell an die Bürger des Stiftslandes, das Angebot im nächsten Jahr besser zu nutzen.

Bürgermeister Andreas Hügerich und Oliver Hofmann von der Sparkasse Coburg-Lichtenfels zeigten sich zufrieden mit der Auslastung der anderen Linien. Erfreulich ist auch, dass laut Polizei keine Trunkenheitsfahrten zu vermelden waren, was diese auch auf den Schützenfest-Express zurückführt. Udo Kaiser, Kaiser-Reisen, und Dietmar Weiß von den Stadtwerken Lichtenfels dankten den Busfahrern, die die Fahrgäste sicher nach Hause brachten. Andreas Hügerich hob auch das Engagement von Elfriede Fischer von den Stadtwerken Lichtenfels hervor, die die Durchführung des Schützenfest-Express 2018 wieder in bewährter Manier gemanagt habe. Die Hauptsponsoren waren sich einig, dass der Schützenfest-Express in der jetzigen Form auch im nächsten Jahr wieder fahren soll, und hoffen auf weitere Sponsoren und mehr Fahrgäste. red