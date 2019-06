Einladung ergeht zum traditionellen Schützenfest und Königsschießen der Schützengesellschaft (SG) Ebermannstadt am Donnerstag (Fronleichnam), 20. Juni, und am Sonntag, 23. Juni, auf dem Vereinsgelände am Sportzentrum. An beiden Tagen gibt es ab 15 Uhr Kaffee und Kuchen, am Donnerstag sorgt die Blasmusik Kirchenbirkig ab 16 Uhr für musikalische Unterhaltung, am Sonntag ab 16 Uhr Michael Scharf. Königsproklamation ist am Sonntag um 19 Uhr. red