Schützenfest bei den Armbrustschützen

An diesem Wochenende feiert die Armbrustschützengilde "Hofer" Bamberg- Gaustadt 1897 e. V. ihr traditionelles Schützenfest. Am Samstag, 3. August, werden um 15.45 Uhr der amtierende Schützenkönig Heinrich Mackert und die Jugendkaiserin Lara Greifenberg mit der Blaskapelle St. Josef Gaustadt abgeholt. Um etwa 16.45 Uhr ziehen die Schützen dann in den Schützenhaus-Terrassengarten, Andreas-Hofer-Straße 15, ein. Die Bekanntgabe des neuen Schützenkönigs und des Jugendschützenkönigs markiert den Höhepunkt des Festes. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Schützenhaussaal statt. red