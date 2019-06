Schützenfest am Wolfsanger

Die Scharfschützengesellschaft Bad Staffelstein-Ebensfeld hält am Samstag/Sonntag, 6./7. Juli, am Wolfsanger bei Ebensfeld ihr Schützenfest ab. Der Samstag beginnt um 18.30 Uhr mit Biergartenbetrieb. Am Sonntag findet von 10 bis 12 Uhr ein Oldtimertreffen statt. Jeder Oldtimer-Besitzer erhält einen Getränke- und Verzehrcoupon. Um 14 Uhr steht eine Hüpfburg für Kinder bereit. Außerdem werden Kaffee und Kuchen angeboten. Die Musikvereinigung Ebensfeld sorgt für die musikalische Ausgestaltung des Nachmittags. Um 18.30 Uhr beginnt die Königsproklamation. red