Der Schützenverein "Rennsteig" 1969 beteiligt sich am Schützenumzug bei seinem Patenverein in Lauscha am morgigen Samstag, 25. Mai, um 15 Uhr. Treffpunkt zur gemeinsamen Abfahrt ist um 14 Uhr am Schützenhaus in Steinbach. Die Schützenkönige Jakob Raible und Thomas Löffler würden sich über eine zahlreiche Teilnahme freuen. red