Schützen starten mit Sauschießen ins Jahr

Die erste Veranstaltung im neuen Jahr ist bei der Schützengesellschaft Kronach immer das Sauschießen und damit verbunden die Übergabe der bereits im Herbst ausgeschossenen Pokale an ihre Gewinner sowie die Ehrung der Vereinsmeister. 58 Schützen waren mit Luftgewehr und Sportpistole am Sauschießen beteiligt, zur Preisverteilung und Siegerehrung reichte der kleine Saal des Schützenhauses gerade noch aus. Zweiter Schützenmeister Matthias Kümmet und Ehrenschützenmeister Johannes Weber überreichten die Pokale und die Vereinsmeisterauszeichnungen an die Gewinner.

Den Luftgewehrpokal gewann Tim Förster, den Luftgewehr-Senioren-Pokal Herbert Müller, den Damenpokal Angela Jungkunz, der Juniorenpokal ging an Laura Eckert und den Schülerpokal, der mit Laser-Lichtpunktgewehr ausgeschossen wird, gewann Leonie Heim. Der Luftpistolenpokal ging an den "Seriensieger" Helmut Köhler, der Sportpistolenpokal an Maximilian Meserle, der Sportpistolen-Senioren-Pokal an Karl Dorsch, mit der Großkaliberpistole gewann Christina Eckert und den BDS-Speed-Pokal gewann erneut Steffen Rost. Den Jagdpokal holte sich wieder einmal Christian Stützinger und der Laufende-Scheibe-Pokal Sebastian Heim.

Vereinsmeister 2019 wurden: Luftgewehr Freihand Tim Förster (374 Ringe), Luftgewehr Auflage Herren Manfred Heim (315,5 Ringe), Luftgewehr Auflage Damen Angela Jungkunz (312,5 Ringe), Luftgewehr Junioren Laura Eckert (337 Ringe), Lasergewehr Schüler Leonie Heim (91,1 Ringe), Luftpistole Auflage Helmut Köhler (293,0 Ringe), Luftpistole Freihand Michael Heim (335 Ringe), Sportpistole Herren Maximilian Meserle (263 Ringe), Sportpistole Senioren Karl Dorsch (247 Ringe), Sportpistole Großkaliber Matthias Kümmet (378 Ringe), Kurzwaffe Speed Steffen Rost (178 Ringe), Laufende Scheibe 10 Meter Sebastian Heim (543 Ringe).

Beim Sauschießen werden abwechselnd Serie und Tiefschuss gewertet. Die Ergebnisse: Pistole (27 Schützen): 1. Michael Heim 95,6 Ringe, 2. Bernd Korb 170,9 Teiler, 3. André Weiher 94,2 Ringe, 4. Birgit Rittmann 300,5 Teiler, 5. Steffen Rost 93,0 Ringe. Luftgewehr Senioren (17 Schützen): 1. Angela Jungkunz 106,8 Ringe, 2. Hans-Werner Weber 9,8 Teiler, 3. Manfred Heim 105,7 Ringe, 4. Herbert Müller 14,3 Teiler, 5. Dieter Gläßel 104,9 Ringe. Luftgewehr Schützenklasse (8 Schützen): 1. Marc Jungkunz 102,6 Ringe, 2. Kerstin Jungkunz 23,6 Teiler, 3. Michael Förster 95,7 Ringe, 4. Christian Stützinger 49,4 Teiler, 5. Georg Oesterlein 94,0 Ringe. Luftgewehr Junioren (2 Schützen): 1. Laura Eckert 98,8 Ringe, 2. Leonie Heim 153,1 Teiler. Keiler (4 Schützen): 1. Matthias Steller 100,6 Ringe, 2. Gerd-Heinrich Grebner 446,7 Teiler, 3. Matthias Kümmet 83,6 Ringe, 4. Hans-Werner Weber 2842,0 Teiler. Helmut Rauch