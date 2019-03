Schützen starten in die neue Saison

Die Schützengesellschaft veranstaltet am 14. März von 18 bis 22 Uhr ihr zweites Anschießen. Es kann freihändig oder aufliegend geschossen werden. Auf der Sauscheibe winken als Preise zehn Gutscheine für Fleisch- oder Wurstwaren. Die Preisverteilung erfolgt in der Jahresversammlung am Samstag, 23. März, ab 19 Uhr im Schützenhaus. red