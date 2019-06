Schützen nehmen an Festzügen teil

Die Schützengesellschaft 1629 Rothenkirchen nimmt an Festzügen teil. Für den kommenden Pfingstsonntag, 9. Juni, 13.30 Uhr, ergeht Einladung zur Teilnahme am Schützenauszug in Pressig. Es wird gebeten vor dem Abmarsch pünktlich zur Aufstellung in der Lucas-Cranach-Straße "Anger" zu sein. An einem weiteren Schützenauszug werden sich die Schützen der SG Rothenkirchen am Sonntag, 16. Juni, in Bad Staffelstein beteiligen. Die Abfahrt mit dem Bus ist um 8.30 Uhr, ab der ehemaligen Raiffeisenbank Rothenkirchen. red