Schützen mit neuer Führung

Der Schützenverein Vogtendorf 1927 e.V. lud zur Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen ein. Dabei gab es einige Veränderungen. Der bisherige Zweite Schützenmeister Uwe Koch wurde nun zum Ersten Schützenmeister und Andy Kopp zum Zweiten Schützenmeister gewählt.

Peter Frisch wurde von der Versammlung in seinem Amt als Sportwart sowie Melanie Tittel als Jugendwart bestätigt. Ebenso wird Stefan Eber weiterhin als Schatzmeister fungieren. Johannes Kopp übernahm nach der Wahl das Amt des Schriftführers, welches vorher von Andy Kopp ausgeführt wurde.

Für den Ausschuss wurden gewählt: Detlef Neubauer, Karin Ziegler, Gerd Groß und Markus Koch. Als Kassenprüfer wurden Helmut Frisch und Michael Stöcklein in ihrem Amt bestätigt.

Wie Uwe Koch zuvor berichtet hatte, konnte der Verein im vergangenen Jahr drei Neuzugänge in der Jugend verzeichnen. Er machte deutlich, dass sich der Verein sehr aktiv an Schützenveranstaltungen und an der Gestaltung des Ortslebens beteiligte. Jugendwartin Melanie Tittel organisierte erstmalig für die jungen Schützen ein Übernachten im Schützenhaus mit Schnitzeljagd, Pizzaessen und Musik. Dies stieß bei der Jugend auch auf große Begeisterung.

Die sportlichen Ereignisse des Schützenvereins fasste Sportwart Peter Frisch zusammen. Im Schießsportjahr standen wieder viele Schießen an. Besonders hervorzuheben war, dass der Verein durch zwölf aktive Schützen bei 31 Preisschießen mit insgesamt 154 Teilnahmen vertreten war. Bei den Rundenwettkämpfen nahmen drei Mannschaften des Vereins teil. Die 1. Mannschaft Freihand konnte sogar durch ihre gute Leistung den 2. Platz in der Gauklasse 3 belegen. Ebenso war der Verein bei der Gaumeisterschaft vertreten. Hier konnte sich die Schützin Katrin Barnickel durch eine gute Schießleistung für die Bezirksmeisterschaft qualifizieren. red